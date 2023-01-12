زيلينسكي يعرب عن سعادته إزاء عرض بولندا بتزويد بلاده بدبابات ليوبارد

رحب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بقوة بمبادرة بولندا لتزويد بلاده بدبابات قتالية من طراز "ليوبارد".

وقال زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، في رسالة الفيديو اليومية والتي وجهها الليلة بشأن نتائج اجتماعه مع نظيريه البولندي أندريه دودا والليتواني جيتاناس ناوسيدا، في مدينة لفيف غربي أوكرانيا: "شكرا جزيلا للرئيس دودا والحكومة البولندية وأصدقائنا البولنديين".

وأضاف زيلينسكي: "(الدبابات الغربية الصنع)، هي عمل تحالفنا المناهض للحرب بأكمله وتقدم مستوى جديدا لإمكانياتنا".

وقال دودا بعد الاجتماع، إن بلاده اتخذت قرار تزويد الأوكرانيين بدبابات ليوبارد القتالية لسرية واحدة فقط كجزء من التحالف مع الحلفاء، وفي بولندا، عادة ما يكون عدد الدبابات بسرية ليوبارد 14 دبابة قتالية.

وأضاف دودا أن الشرط المسبق كان "سلسلة كاملة من المتطلبات الرسمية والموافقات" من ناحية. ومن ناحية أخرى، رغبة بولندا في تشكيل ائتلاف دولي لهذا الغرض، تقوم فيه دول أخرى أيضا بتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية.

من جهته، قال ناوسيدا إن ليتوانيا ترغب في تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة المضادة للطائرات.