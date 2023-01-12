تزايد الضغط على ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد بعد التزام بولندا

تتعرض الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة من عدة جبهات لإرسال دباباتها المتطورة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد أن التزمت وارسو بإرسال دبابات لمساعدة كييف في صد غزو موسكو.

وتتزايد الدعوات من أعضاء يساريين في البرلمان الأوروبي للمستشار الألماني أولاف شولتس لشحن المركبات المطلوبة إلى الجبهة الأوكرانية، في حين انقسم حزبه بشأن تلك المسألة.

وفي اجتماع برلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتس، اليوم الخميس، تمسك المشرعون بخط غالبا ما يتم التمسك به بأن الدبلوماسية هي الأفضل.

وذكرت مسودة بيان بموقف الحزب المقرر تبنيه يوم غد الجمعة في انطلاق مؤتمره لهذا العام: "لأننا نعرف أن الحروب لا تنتهي عادة في ساحة المعركة".

وقال البيان "حتى لو لم تعد هناك أي ثقة في القيادة الروسية الحالية لأسباب مفهومة، يجب أن تظل المحادثات الدبلوماسية ممكنة".

ولم ترد كلمة "دبابات" في أي مكان في مشروع البيان.

وتأتي الدعوات الأخيرة بعد أن قال متحدث باسم الحكومة البولندية إن قرار وارسو بمنح كييف الدبابات اتخذ جزئيا للضغط على الآخرين للتصعيد.

ولكن حتى الآن لم يتزحزح الألمان عن موقفهم.

ولا ترى الحكومة الأوكرانية أي جدوى من التحدث إلى موسكو حتى تنسحب القوات الروسية من أراضيها التي غزتها قبل ما يقرب من 11 شهرا.

ومع ذلك، فإن حزب شولتس منقسم، حيث يؤيد بعض السياسيين في الحزب الديمقراطي الاشتراكي إرسال الدبابات.

وفي بداية المشاورات التي تستمر يومين، التزم زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي رولف موتزينيتش اليوم الخميس، بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

ولم يستبعد إرسال الدبابات المرغوب فيها.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدم من ألمانيا إلى أوكرانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية وصلت منذ الغزو الروسي وحتى الشهر الماضي إلى أكثر من 2 مليار يورو.

وشملت الأسلحة الألمانية لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الذي يمكنه حماية مدينة بأكملها من الهجمات بالإضافة إلى 30 دبابة دفاع جوي طراز جيبارد،ومدفعية طراز هاوتزر 2000، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2".