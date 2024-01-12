دورتموند يستعير الهولندي إيان ماتسن من تشيلسي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع الهولندي إيان ماتسن مدافع تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة.

وصرح سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند قائلا: "إيان يناسب متطلباتنا في ظل نقاط القوة التي يمتلكها. إنه لاعب يتمتع بسرعة كبيرة، ولديه قدم يسرى قوية ويمكنه أيضا اللعب في عدة مراكز بالملعب. نحن سعداء لأننا تمكنا من الحصول على خدماته قبل خوض مباراتنا الأولى بالدوري الألماني عقب انتهاء العطلة الشتوية".

وأصبح ماتسن ثاني صفقات دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أعاد النادي اللاعب الإنجليزي جادون سانشو إلى صفوفه، معارا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

من جانبه، قال ماتسن: "لقد بذل دورتموند جهدا مكثفا لضمي. كنت أتابع النادي وجماهيره منذ فترة طويلة، حتى أنني ذهبت لمشاهدة إحدى مبارياته في مدينة مانشستر الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا في خريف عام 2022".

ويحتاج دورتموند حاليا للتعاقد مع ظهير أيسر عالي المستوى، في ظل مشاركة الجزائري رامي بن سبعيني مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، ومعاناة النرويجي جوليان رايرسون من الإصابة.