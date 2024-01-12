مستشار رئيس وزراء العراق: الغرب يوسع دائرة الصراع في المنطقة

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، اليوم الجمعة، أن الغرب "يوسع دائرة الصراع والتوترات في المنطقة".

جاء ذلك في تغريدة للشمري على موقع "إكس" (تويتر سابقا) تعقيبا على القصف الأمريكي البريطاني لمواقع حوثية في اليمن، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الشمري: "بينما يفترض بالغرب أن يعمل على إعادة ترميم عاره بقصص حقوق الإنسان والحيوان التي أسقطتها المواقف تجاه حرب إسرائيل ضد فلسطين وأطفال ونساء ومدنيي غزة، ها هو يرتكب حماقة أخرى بتوسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة، فيما يطالب الآخرين بضبط النفس وتخفيض مواطن التوتر وعدم التصعيد".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأنه بناء على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التابعة لها في البحر الأحمر نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية.