مطار العريش يستقبل 65 طن مساعدات لإغاثة غزة من اليونيسيف

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء الساعات الأخيرة طائرتين قادمتين من فرنسا والإمارات.



وذكر مصدر في محافظة شمال سيناء أن الطائرة الأولى وصلت من فرنسا، ونقلت 40 فردًا، وغادر فيها 27 فردا آخرين من طاقم السفينة الطبية التي تقدم العلاج للمصابين الفلسطينيين في ميناء العريش البحري.



كما وصلت طائرة من دولة الامارات تنفل مساعدات لصالح منظمة اليونيسيف 65.248 طن مواد إغاثية.



وقامت فرق الهلال الأحمر بنقل المساعدات الإغاثية إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش؛ تمهيدا لتجهيزها ونقلها إلى معبر رفح البري لاحقا.