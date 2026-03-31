وزير الحرب الأمريكي: على العالم أن يتحرك لفتح مضيق هرمز

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن عدد السفن التي تعبر اليوم، من مضيق هرمز، يشهد تزايدًا مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن العالم عليه أن يتحرك لفتح المضيق.

ونوه أن مسئولية مضيق هرمز وتأمين الممرات البحرية لا تقع فقط على عاتق البحرية الأمريكية، بل شأن دول أخرى كبريطانيا.

وأكمل: «على العالم الاستعداد والجاهزية للتقدم بشأن مضيق هرمز الذي هو ليس مشكلتنا، وعلى إيران أن تفتح مضيق هرمز، أو لدينا خيارات للتصرف».

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الحرب الأمريكي، أن قدرة الإيرانيين على عملية إعادة بناء القوة «شبه معدومة».

ودعا العالم لأن يكون مستعدا لتصعيد الموقف، مضيفًا: «أعددنا قدرات دفاعية ووصلنا بها إلى الحد الأقصى من حيث التجهيز وانتشار الجنود».

واستطرد: «عززنا التحصينات والملاجئ لجنودنا في أماكن انتشارهم ونسقنا مع إسرائيل».

وناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الدول التي لا تستطيع الحصول على الوقود، الذهاب إلى مضيق هرمز وأن تسيطر على النفط بنفسها.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «إلى جميع الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، كالمملكة المتحدة التي رفضت التدخل في إضعاف إيران، لديّ اقتراح لكم: أولًا، اشتروا من الولايات المتحدة، فلدينا ما يكفي، وثانيًا، تحلّوا بالشجاعة الكافية، واذهبوا إلى المضيق، واستولوا عليه».

وأضاف: «ستضطرون في بادئ الأمر إلى تعلم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تمامًا كما لم تساعدونا.. لقد دمرنا إيران وانتهى الجزء الأصعب.. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم!».