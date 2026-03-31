ترامب يشن هجوما على فرنسا: لم تكن متعاونة ولم تسمح للطائرات العسكرية بالتحليق فوق أراضيها

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، هجومًا على فرنسا، قائلًا إنها «لم تكن متعاونة ولم تسمح للطائرات العسكرية بالتحليق فوق أراضيها».

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «لم تسمح فرنسا للطائرات المتجهة إلى إسرائيل، والمحملة بالإمدادات العسكرية، بالتحليق فوق أراضيها، كما لم تكن متعاونة على الإطلاق فيما يتعلق بـ(جزار إيران) الذي تم القضاء عليه بنجاح، ولن تنسى الولايات المتحدة الأمريكية ذلك أبدًا!».

ولاتزال الحكومة الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، تتمسك بموقفها الدفاعي لمساندة الحلفاء في الشرق الأوسط وعدم التدخل في الحرب ضد إيران.

وفي الأثناء تحاول أصوات مدنية وسياسية وغير حزبية فرنسية إسماع صوتها الصريح برفض الحرب الإمبريالية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط.

ودعت نحو 90 جمعية، بينها أحزاب يسارية ونقابات، جميع الفرنسيين للخروج في عشرات المدن لرفض الحرب والمطالبة من الحكومة الفرنسية الرمي بثقلها لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الحرب على إيران ولبنان.

وفي وسط العاصمة باريس في ساحة لا باستيل رمز الحرية والثورة الفرنسية، رفع الآلاف شعارات ترفض هذه الحرب العبثية التي يقوم بها نتنياهو وترامب، ونددوا بالتردد الفرنسي والصمت الأوروبي الرافض لإدانة الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية.