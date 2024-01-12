قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن معارض "أهلا رمضان" ستنطلق في منتصف شهر فبراير المقبل، وتستمر لمدة شهر.

التقى المصيلحي المنتجين والتجار والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض "أهلا رمضان"، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأوضح أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات والمعرض الرئيسي، وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الـ6 أشهر، مشددا على توافر كل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من 2- 3 شهور، فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أكد معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، أحمد كمال، أن السلاسل التجارية ستشارك في معارض "أهلا رمضان" بعمل جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار "أهلا رمضان"، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك، فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في المعرض.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.