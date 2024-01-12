ألمانيا: عدد الليالي الفندقية في نوفمبر يقل عن مستوى ما قبل كورونا

رغم الارتفاع في أعداد الليالي الفندقية في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي، فشل قطاع السياحة في البلاد في الوصول بهذا العدد إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا للإحصائية التي أعلنها المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة استنادا إلى أرقام أولية.

وأفادت هذه الإحصائية بأن عدد الليالي، التي سجلتها الفنادق وبيوت الضيافة وغيرها من مقدمي أماكن للإقامة، بلغ في نوفمبر الماضي 9ر30 مليون ليلة لضيوف محليين وأجانب، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 1ر4% مقارنة بما كان عليه قبل عام، لكنه يمثل تراجعا بنسبة 9ر4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 (قبل أزمة كورونا).

وبلغ عدد ليالي المبيت للمسافرين من داخل البلاد 4ر25 مليون ليلة بارتفاع بنسبة 4ر3% مقارنة بالعام السابق، وبتراجع بنسبة 6ر3% مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة. أما فيما يتعلق بالنزلاء القادمين من الخارج، فقد وصل عدد ليالي المبيت بالنسبة لهم 5ر5 مليون ليلة بارتفاع بنسبة 8ر7% خلال عام وبتراجع بنسبة 5ر10% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 .

كان عدد النزلاء تراجع إبان كورونا بسبب القيود التي فرضتها هذه الجائحة الأمر الذي أدى إلى تعذر قدوم السائحين من الخارج على وجه الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائية تشمل الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى التي يصل عدد الأَسِرَّة فيها إلى عشرة على الأقل.