مستشفى دمياط العام تنجح في إجراء جراحة لتثبيت فك سفلي لمسن

نجحت وحدة جراحة التجميل وجراحة الوجه والفكين في مستشفى دمياط العام، بإجراء أول جراحة من نوعها تجرى بالمستشفيات الحكومية، لتثبيت كسر بالفك السفلى لمسن يبلغ من العمر 70 عاما، نتيجة اعتداء عليه؛ مما تسبب في كسر بقرب المفصل الأيمن للفك السفلي وكسر آخر في الناحية اليسرى للفك السفلي.

وأوضح الدكتور محمد اللبان مدير عام مستشفى دمياط العام، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذه الجراحة النادرة جاءت ضمن بروتوكول التعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر، لإمداد مستشفيات دمياط بالتخصصات النادرة والمحدودة، مضيفا أن هذه الجراحة كانت تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لوحدة جراحة التجميل.

وعانى المريض من أمراض مزمنة، تجعل خضوعه للمخدر الكلي أمر مستحيل، ورغم ذلك ورغم صعوبة تجهيز المريض، إلا أن الجراحة تمت بواسطة فريق جراحة التجميل وجراحة الوجه والفكين، بقيادة الدكتور محمود أمين رئيس قسم جراحة التجميل والحروق وجراحة الوجه والفكين في مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، مشيرا إلى خطورة التأخر في إجراء الجراحة العاجلة.

وتابع أن إجراء الجراحة تحت تأثير المخدر الموضعي، نظرا لضرورة إجراء جراحة تثبيت للكسور بواسطة شرائح ومسامير غاية في الدقة وخرج المريض من العمليات والحالة الصحية العامة جيدة ومستقرة، ويتلقى الآن علاجه ويتم متابعته حتى تمام شفائه.

من جانبه، قدم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، شكره وتقديره لفريق العمل بالمستشفى، وشكر خاص جدا لفريق جراحة التجميل وجراحة الوجه والفكين؛ لحرصهم على تذليل كل العقبات لدعم صحة المرضى وتوفير أفضل رعاية ممكنة.