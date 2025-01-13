زيلينسكي: رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو ارتكب خطأ بتعامله مع موسكو

دفعت زيارة مثيرة للجدل قام بها رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إلى موسكو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى توجيه مزيد من الانتقادات لجاره.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأحد: "كان من الخطأ الواضح أن يعتقد فيكو أنه يمكنه الاستمرار في تعاملاته المشبوهة مع موسكو إلى ما لا نهاية".

ووصف زيلينسكي الأحداث على النحو التالي: قبل وقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، أرادت كييف مساعدة سلوفاكيا، لكن فيكو "رفض بغطرسة" هذا العرض، على الرغم من التحذيرات التي تلقاها من العديد من السياسيين الأوروبيين.

وتابع زيلينسكي، في منشوره، أن فيكو يحاول الآن "إلقاء اللوم على الآخرين من خلال حملة علاقات عامة وأكاذيب واتهامات صاخبة".

وقال زيلينسكي "لكن المشكلة هي أنه راهن على موسكو، وليس على بلاده، ولا على أوروبا موحدة ولا على حسن الإدراك. لقد كان رهانا فاشلا منذ البداية".

وكان فيكو قد زار موسكو قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد وتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية تزويد سلوفاكيا بالغاز الطبيعي الروسي.

وقررت كييف إنهاء العمل بعقد نقل الغاز مع أوروبا مطلع العام حتى لا تمنح موسكو أي أموال إضافية لتمويل حربها.

ومساء أمس الأول الجمعة، تظاهر آلاف الأشخاص في 15 مدينة سلوفاكية ضد السياسة التي يتبعها فيكو القومي اليساري تجاه أوكرانيا.



