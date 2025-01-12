الطب الشرعي في لوس أنجليس يؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 16

أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة قد ارتفعت إلى 16 شخصا.

وقالت مصلحة الطب الشرعي في بيان مساء السبت إن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة هو 16 ضحية، ولا تزال الحالات قيد الفحص.

وكان العدد السابق للوفيات المؤكدة هو 11، لكن المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار الفرق في البحث عن الجثث باستخدام الكلاب المدربة للبحث في الأحياء المدمرة، بينما تقوم الفرق بتقييم الأضرار.

وأنشأت السلطات مركزا يمكن للناس من خلاله الإبلاغ عن المفقودين.

وتقدر فرق الإطفاء أن أكثر من 5300 منزل دمر في حي باليسيدز منذ يوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

ويخشى المسؤولون أن يكون أكثر من 7 آلاف مبنى قد دمر أو تضرر في حريق إيتون، حسبما أفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس.

وحذر رئيس إدارة الإطفاء، أنتوني ماروني، من أن خطر الحريق لا يزال مرتفعا بسبب الرياح القوية، والهواء الجاف، والنباتات الجافة.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن رجال إطفاء من المكسيك وصلوا إلى لوس أنجليس للانضمام إلى أكثر من 14 ألف من العاملين في مكافحة الحرائق.