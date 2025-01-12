مرشح الخضر للمستشارية يدعم انتقادات شولتس لتصريحات ترامب عن جرينلاند

أعرب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن دعمه للانتقادات التي وجهها شولتس للتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بخصوص تطلعاته إلى الاستيلاء على جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك وقناة بنما.

يذكر أن هابيك يشغل منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ، كما أنه مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في ألمانيا في أواخر الشهر المقبل.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال هابيك إن شولتس "محق تمامًا. أود أن أنتقد (زعيم المعارضة الألمانية) فريدريش ميرتس في هذا الصدد".

وكان شولتس ذكر ترامب علنًا بالمبدأ الدولي المتعلق بحرمة الحدود بعد تهديدات ترامب بالاستحواذ على جزيرة جرينلاند وقناة بنما، وكرر شولتس هذا الموقف خلال المؤتمر العام لحزبه الاشتراكي الديمقراطي أمس السبت.

في المقابل، حذر ميرتس من توجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وقال: "إذن، فإذا أراد أحد أن يخسر المصداقية، فعليه أن يتصرف بهذه الطريقة بالضبط (التي تصرف بها شولتس)". وأوصى ميرتس الاتحاد الأوروبي بالتصرف بطريقة موحدة في مواجهة ترامب.

وفي هذه النقطة الأخيرة، اتفق هابيك مع ميرتس لاسيما وأن جرينلاند تابعة للدنمارك العضو في الاتحاد الأوروبي. وأوضح هابيك أن الأمر ينطبق أيضًا على تهديدات ترامب الأخرى، مثل فرض الرسوم الجمركية، التي قد تؤثر بشكل خاص على ألمانيا كدولة مصدرة. وقال هابيك: "نحن بحاجة إلى تضامن الأوروبيين".

لكنه شدد على أن هذا التضامن لا يمكن تحقيقه إذا طلبت ألمانيا المساعدة عندما تتعرض للخطر، بينما تبقى هي بعيدا في القضايا التي تخص الدول الأخرى. وأضاف: "يجب على ألمانيا أن تتولى مسئولية أوروبا بروح قيادية وبأسلوب خدمي".