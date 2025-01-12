 إقامة معرض صياغة بصرية بدار الأوبرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقامة معرض صياغة بصرية بدار الأوبرا

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 4:25 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 4:25 م

يقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، معرضا بعنوان "صياغة بصرية" للفنان ياسر العمودي، بقاعة زياد بكير، ويستمر حتى الأربعاء 15 يناير، في إطار فعاليات الثقافة الإبداعية.

ويضم المعرض 40 لوحة تمزج بين عدة اتجاهات تشكيلية منها، أسلوب الطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية والبورتريه بأحجام مختلفة منفذة بالألوان الزيتية على خامات الورق والخشب.

جدير بالذكر أن الفنان ياسر العمودي تشكيلي فلسطيني من مواليد الكويت 1972، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1995، عمل في مجال الدعاية والإعلان وتفرغ لممارسة الفن التشكيلي منذ عام 2023.

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