قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع مر بمرحلة «صعبة للغاية» خلال العام الماضي 2025، مشيرا إلى تجاوز نسبة تراجع المبيعات حاجز الـ 40%، وذلك قبل أن تبدأ حركة البيع والشراء في التعافي نسبيا مع «عروض الكريسماس».

وعلق خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» على ارتفاع أسعار خام النحاس عالميا، قائلا: «كنا نأمل أن تستمر الأسعار بتخفيضاتها التي كانت عليها بنهاية العام؛ ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن».

وأوضح أن النحاس يدخل في تكوين معظم الأجهزة المنتجات، مثل مواتير الخلاطات والثلاجات والغسالات، بالإضافة إلى مواسير الثلاجات و«سرابنتينة» ووصلات التكييف.

وناشد المصنعين والتجار بضرورة «ضبط النفس في الفترة الحالية»، مطالبا بتوزيع أعباء الزيادة بين المصنع والتاجر والمستهلك، بحيث يتحمل كل طرف جزءا لضمان استمرار دوران عجلة المبيعات وتفادي تكرار سيناريو التراجع الكبير للغاية في مبيعات العام الماضي.

ونوه أن 90% من المواتير والملفات المستخدمة في الصناعة تستورد من الخارج كمستلزمات إنتاج، مناشدا الدولة بالمساهمة عبر خفض الجمارك أو رسوم التشغيل على هذه المكونات المستوردة.

ورأى أن الزيادة باتت حتمية، لكن الهدف حصرها في نطاق ضيق، قائلا: «الأسعار هتزيد هتزيد، أنا متأكد من حدوث الزيادة، لكن أنا أريدها زيادة بسيطة جدًا؛ لا تتجاوز 2 أو 3%، وحتى إذا وصلت إلى 5% فسيكون تأثيرها خفيفا بحيث لا تحدث ارتباكا في السوق».

وشدد أن المصنع والتاجر يستطيعان المساعدة بتسعير مناسب يحد من الزيادات الكبيرة ويجنب السوق تضخما أو تراجعا في المبيعات، قائلا: «لا أستطيع أن أقول للمصنع لا ترفع الأسعار، وفي الوقت نفسه 2024 و2025 أسوأ عامين في المبيعات».