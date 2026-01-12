يُقيم جاليري ضي الزمالك معرضًا جديدًا للفنان زكريا أحمد بعنوان "رحلة في الذاكرة"، وذلك يوم الأحد المقبل.

ويستمر المعرض لمدة أسبوعين، وتتاح أعماله يوميًا للجمهور من الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ليقدم للمتلقي تجربة بصرية فريدة.

ويقول الناقد التشكيلي هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون، عن المعرض في بيان اليوم الاثنين: "في رحلة مديدة وممتعة من الإبداع المتميز، يدهشنا زكريا أحمد بالغوص أكثر في البيئة الشعبية والريف المصري، مستلهماً منها رموزه ومفرداته الخاصة، متمكّنًا من أدواته التي تزداد حيوية ودهشة".

وأضاف: "تقديري أن زكريا أحمد فنان مصري مهم يبدع في صمت منذ سنوات طويلة، لا يجيد البروباغندا والبلهوائية، ولم يأخذ مكانته التي يستحقها بجدارة في المشهد المصري، فهو مصري حتى النخاع وشديد الخصوصية المصرية، وأعماله في هذا المعرض تعد النموذج الأمثل لكل المراحل التي مر بها في خصوصيتها وتدفقها ورسوخها".

وتابع قنديل: "زكريا أحمد يعيد عبر معرضه تركيب هويته وانتماءاته ومفرداته مستحضرًا جذوره القديمة دون الوقوع في أسر الخطاب المباشر، وإذا حاولنا الإمساك بأهم ما يميّز زكريا أحمد سنجد أنه مرتبط بمكان نشأته الريفية الأولى، التي عاش فيها وظل وفياً لمشاهدها: الأراجوز، خيال المآتة، السيرك الشعبي، فوانيس رمضان، الألعاب الشعبية، الأفراح والبيوت الريفية، والمواويل والغناء الشعبي والعزف على الربابة والآلات الشعبية، مع تحريك ذاكرته في اتجاه جذوره برؤية جمالية متفردة يتجاوز فيها الوصفية والمحاكاة، متسمًا بالعفوية والبساطة، مع قدرة أدائية عالية وألوان بديعة، ولوحات تجمع كل الألوان في تناغم وانسجام فطري".

ويستطرد قنديل: "تشعر وأنت تشاهد أعمال زكريا أحمد أنك أمام عمل سهل القراءة، ثم إذا بك أمام سيل جارف من الرؤى والإيحاءات التي تصلح كلها لقراءة لوحاته، حتى تبدو لوحاته أحيانًا أشبه بعرض مسرحي مفتوح، لا يشترط أن يلعب دور البطولة، لذا جاءت لوحاته انعكاسًا لحياته وبيئته ويفوح منها عطر المكان والزمان".

جدير بالذكر أن الفنان زكريا أحمد حافظ، مواليد القاهرة أغسطس 1958م، خريج كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في التصوير من جامعة المنيا، وأستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالمنيا، وحصل على منحة دراسية للدكتوراه بإيطاليا عام 2000.

وشارك في معارض مصرية وعربية ودولية كبرى، ونُظمت له عدة معارض خاصة، ونال عددًا كبيرًا من الجوائز الفنية، ولديه مقتنيات خاصة بإيطاليا والسويد وبلجيكا ومصر وبعض الدول العربية، ومثّلها في متحف الفن الحديث بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، والمركز القومي للفنون التشكيلية.