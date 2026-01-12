الصين تدعو إلى عدم التدخل في شئون إيران

دعت الصين، إلى عدم التدخل في شئون إيران، ردا على الاحتجاجات الجارية هناك وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال التدخل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في بكين اليوم الاثنين، إن الصين تعارض التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

وأضافت أن بكين تأمل في أن تتمكن حكومة إيران وشعبها من تجاوز الصعوبات الحالية والحفاظ على استقرار البلاد.

وفي الوقت نفسه، شددت المتحدثة في ردها على أسئلة الصحفيين، على أن الصين تتابع الوضع عن كثب.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن حدوث إصابات أو وفيات بين الرعايا الصينيين في إيران.