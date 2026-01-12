تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، موجة من الصقيع نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة بالمدينة نحو 3 درجات مئوية، فيما سجلت صفرًا على قمة جبل موسى.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستعداد والتأهب للتحرك بأقصى سرعة في حال حدوث أي طوارئ، خاصة أن درجة الحرارة في انخفاض مستمر، ومن المقرر أن تكون الدرجة المحسوسة بالمدينة صفرًا في منتصف الليل، وتحت الصفر على قمة جبل موسى.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى تزويد المدينة بمولدات كهربائية لتغطية احتياجات المواطنين من الكهرباء التي تُستخدم في التدفئة، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد البترولية لتلبية احتياجات المواطنين وزائري المدينة، والتواصل على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة للوقوف على مجريات الأمور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على السائحين المتواجدين على قمة الجبل بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، واستخدام البطاطين والمشروبات للتدفئة، والالتزام بتعليمات الدليل البدوي الذي يرافق كل فوج.

وعلى جانب آخر، تضرب كافة مدن المحافظة عاصفة باردة شديدة نتيجة نشاط الرياح على فترات متقطعة، بسرعة تجاوزت 40 كيلومترًا في الساعة، وناشدت المحافظة قائدي السيارات على الطرق الدولية خفض السرعة وتوخي الحذر، بسبب هبوب رياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة.