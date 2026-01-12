استمرار تساقط الأمطار وتوقف الصيد في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على المدن الساحلية، وعلى رأسها البرلس وبلطيم ومطوبس والحامول، لليوم الثالث على التوالي، فيما تعرضت مدن كفر الشيخ ودسوق وفوه وقلين ومطوبس لأمطار متوسطة؛ ما أدى إلى تكوُّن عشرات التجمعات المائية والبرك بالشوارع والميادين.

وقامت الأجهزة التنفيذية ومسئولو الوحدات المحلية، بالدفع بسيارات شفط المياه لرفع تجمعات مياه الأمطار، وتسهيل حركة المرور، ومنع تعطل مصالح المواطنين.

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قرارًا باستمرار غلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج؛ حفاظًا على أرواح الصيادين وسلامة المراكب.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المدن والمراكز بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطقس على مدار 24 ساعة، ورفع أي تجمعات مائية فورًا من الشوارع والأحياء، لضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام الحركة المرورية.

ومن جانبه، قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن المدن الساحلية للمحافظة تشهد أمطارًا غزيرة منذ 3 أيام متواصلة، مصحوبة برياح شديدة، تسببت في استمرار توقف حركة الصيد والملاحة.

وأشار إلى أن النقابة حذرت الصيادين من النزول للبحر في ظل هذه الأجواء غير المستقرة؛ نظرًا لارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، وما تشكله من خطورة على حياة الصيادين وحركة السفن ومراكب الصيد.