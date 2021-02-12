أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، صباح اليوم الجمعة، أولى زيارته لمدينة طبرق شرق البلاد.



وبحسب مسؤول الإعلام الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد ربيع خليفه، كان في استقبال المنفي فور وصوله شخصيات عسكرية وسياسية في مقدمتهم فريق ركن صقر الجروشي رئيس أركان السلاح الجوي الليبي، وكذلك رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، فضلاً عن أعيان ومشائخ ووجهاء مدينة طبرق وضواحيها.



وألقى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية خلال مراسم الاستقبال كلمة ترحيبية بالمنفي، وذلك في مدينة طبرق التي تعتبر مسقط رأسه.



وعبر المنفي، خلال كلمته التي ألقاها، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، موضحاً أن من أهم الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد المصالحة الوطنية ولم الشمل وجمع كلمة الليبين وتوحيد المؤسسة العسكرية استكمالاً لمباحثات لجنة (5+5) ومساعي البعثة الأممية.



وأكد المنفى أن المجلس الرئاسى الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية والتي ستنعكس بالإيجاب على المستوي المعيشي للمواطن الليبي.



ومن المتوقع أن يقوم رئيس المجلس الرئاسى الليبي خلال هذه الزيارة بعدة اجتماعات مهمة.



وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للمنفي بعد مدينة بنغازي منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد. وستكون ضمن سلسلة من الزيارات التي سيجريها لكل المدن والمناطق الليبية.