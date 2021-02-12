سخر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال مناظرة جمعته برئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن من عدم دقة المعلومات والإحصاءات التى تستند إليها لوبن، قائلا إن عليها تناول فيتامينات.



واتهم دارمانان خلال المناظرة التى بثتها قناة "فرانس 2" زعيمة حزب التجمع الوطني بـ "بعدم الدقة في المعلومات"، وانتقد مواقف الحزب من عدم التصويت على نصوص" مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017، الذي يسمح بشكل خاص بإغلاق دور العبادة التي تحض على التطرف.



كما دافع دارمانان عن مشروع قانون "الانفصالية الإسلامية"، الذي تعتبره لوبن أنه "خالِ من فحواه وبلا جدوى"، وغير كاف في مواجهة تيار الإسلام السياسي.



وتوجه وزير الداخلية الفرنسي بالحديث إلي لوبن قائلاً: "السيدة لوبن تقول الكثير من الأشياء بالتقريب، إنها تقول أمور غير حقيقة لا تمثل النص الصحيح"، وأضاف ساخراً:"عليك تناول الفيتامينات!"، في إشارة لدورها في تنشيط الذاكرة.



ووفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن زعيمة اليمين المتطرف، قد أخطأت خلال المناظرة في أرقام الهجرة، الموضوع المفضل لحزبها، قائلة إن فرنسا منحت "471 ألف تصريح إقامة في عام 2019" ، بينما أكد لها الوزير أن الرقم كان 277 ألفًا.



ويعد هذا النقاش المحتدم، بداية للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، بين مرشحة اليمين المتطرف ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن لوبن خلال المناظرة كانت حريصة على جعل الناس ينسون مبارزتها الفاشلة في عام 2017، للحفاظ على شعبيتها كزعيمة اليمين المتطرف أحد أهم منافسين المحتملين للرئيس الفرنسي خلال الانتخابات المقبلة.



وفي مقابل مشروع قانون الانفصالية التي تعتبره لوبن "غير بناء" و"غير كاف في مواجهة تيار الإسلام السياسي"، تقدمت بمشروع قانون بديل تحت اسم "مكافحة الايديولوجيات الإسلامية"، داعية الحكومة الفرنسية باتخاذ اجراءات تنظم التربية الأسرية.