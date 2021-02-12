انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

المنفي من طبرق: المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية أهداف أساسية للمجلس الرئاسي





أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، أن الأخير بدأ مشاوراته مع الأطراف الليبية، وذلك من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.



وأشار المكتب إلى أن رئيس الوزراء ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف، حيث من المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة.



من جهته، أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، صباح اليوم، أولى زيارته لمدينة طبرق شرق البلاد.



وبحسب مسؤول الإعلام الخاص بالمنفي ربيع خليفه، كان في استقبال المنفي فور وصوله شخصيات عسكرية وسياسية في مقدمتهم فريق ركن صقر الجروشي رئيس أركان السلاح الجوي الليبي، وكذلك رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، فضلاً عن أعيان ومشائخ ووجهاء مدينة طبرق وضواحيها.



وألقى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية خلال مراسم الاستقبال كلمة ترحيبية بالمنفي، وذلك في مدينة طبرق التي تعتبر مسقط رأسه.



وقال المنفي، خلال كلمة له، إن من أهم الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد المصالحة الوطنية ولم الشمل وجمع كلمة الليبيين وتوحيد المؤسسة العسكرية استكمالاً لمباحثات لجنة (5+5) ومساعي البعثة الأممية.



وأكد المنفى أن المجلس الرئاسى الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية والتي ستنعكس بالإيجاب على المستوي المعيشي للمواطن الليبي.



وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للمنفي بعد مدينة بنغازي منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد. وستكون ضمن سلسلة من الزيارات التي سيجريها لكل المدن والمناطق الليبية.



كان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، التقى، المنفي، أمس، في بنغازي.



وأكد حفتر خلال اللقاء دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي، مشددا على دورهما في توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.