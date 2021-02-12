الداخلية التونسية: القبض على 3 عناصر تكفيرية عليها أحكام بالسجن

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إنه تم القبض مؤخرا على 3 عناصر تكفيرية عليها أحكام بالسجن.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية -في بيان رسمي- أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في بنزرت ومصلحة الوقاية من الإرهاب بها ألقت القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليهما بالسجن 8 أشهر للأول وسنتين للثاني.

وأفاد البيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.

وبمراجعة النيابة العامة في تونس، أذنت بالتحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.