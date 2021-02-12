 بعد التتويج ببرونزوية المونديال..بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة ظهر الجمعة - بوابة الشروق
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بعد التتويج ببرونزوية المونديال..بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة ظهر الجمعة

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 12:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 12:15 ص

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك في صالة ٤ «كبار الزوار»، بعد إنجاز حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ثم خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بالميراس ويتوج بالميدالية البرونزية.


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