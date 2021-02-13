مساعدة حاكم نيويورك: كومو حجب حصيلة وفيات كورونا داخل دور رعاية المسنين

قالت كبيرة مساعدي حاكم نيويورك أندرو كومو للنواب الديمقراطيين، إن الإدارة حجبت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين لتفادي إجراء تحقيق اتحادي، مما دفع الجمهوريين إلى اتهامه بالتستر والمطالبة باستقالته، حسبما أفادت وكالة" بلومبرج" للأنباء.



وقالت ميليسا ديروسا، سكرتيرة الحاكم، لزعماء الحزب الديمقراطي إن الولاية رفضت طلبا تشريعيا في أغسطس بشأن حصيلة الوفيات داخل دور رعاية كبار السن.



وأضافت أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يغرد على "تويتر" بشأن الوفيات بهذه الدور في نيويورك و "حول الأمر إلى كرة قدم سياسية عملاقة"، وفقا لنص جزئي أصدره مكتب الحاكم اليوم الجمعة.



وجرت المحادثة أمس الأول الأربعاء في مكالمة عبر تطبيق "زووم" ضمت أعضاء من إدارة كومو، وبعض النواب الأمريكيين الديمقراطيين.



ويمثل هذا الإفصاح، الذي أوردته أولا صحيفتا "نيويورك بوست" و"نيويورك تايمز" ، أحدث صفعة لكومو، الذي حاول صرف النظر عن الانتقادات بأن سياساته أدت إلى زيادة وفيات "كوفيد -19".



وفي 3 فبراير الجاري، أمر قاض بالمحكمة العليا في نيويورك وزارة الصحة في الولاية بنشر بيانات كشفت عن مزيد من الوفيات في دور رعاية المسنين، تجاوز ما كان يُعتقد في السابق.