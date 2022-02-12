قال النجم اللبناني راغب علامة، إن مصر قبل مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حالتها مثل لبنان أو أصعب من حالة لبنان نظرا لأن التعداد السكاني فيها أكبر بكثير، مضيفا: «مين كان يتصور أن هذا الراجل بإرادته وجيشه يعمل في مصر خلال أربع أو خمس سنين أشياء قدمتها أربعين سنة للأمام».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «حبر سري» مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي مثال للإرادة، متابعًا: «اللي قادر هيقدر ينفذ، ومقتنع أن اللي عنده إرادة هيعمل وربنا يديمه للمصريين».

واستكمل، أن عبر تاريخ لبنان لم يصل إلى هذه المرحلة المأساوية، مضيفًا: «عندنا اسوأ نظام طائفي في التاريخ والنظام السيء يصل إلى حكام سيئين والشعب اللبناني مسئول عن هذا، ولبنان وصل إلى انهيار لا يمكن يستمر بهذه الطريقة، والطائفيين ضحكوا علينا بموضوع الديمقراطية وبيخترعوا اساليب وبيتفقوا على الشعب».

وفيما يخص الفنانة أحلام، قال راغب علامة، إن المطربة أحلام هي الخاسر الأكبر من انسحابه من برنامج أراب آيدول، مضيفًا: «أحلام ليس لها علاقة بخروجي من البرنامج وهي الخاسر الأكبر من خروجي من ارب آيدول، ووجودي كان عامل لها بهجة والتركيبة الحلوة بينا مش تمثيل واحنا اصحاب ولكن أنا اللي أخذت قراري لأسباب مختلفة كليا».

وأشار إلى أن الفنانة أحلام، من الممكن تتحدث عن أنها سبب في رحيله عن أراب آيدول لأنها تحب الجدل، ورد عن غضبه من بديله وائل كافوري قائلا: «ليه ازعل من وائل كافوري وهو صديقي وكلمته وباركت له ولكن التركيبة هناك مكنتش حلوة».

ولفت إلى أنه يتمنى أن يعيد تجربة البرامج التلفزيونية مع الفنانة أحلام، مضيفًا: «التركيبة غير الجيدة خلتني أمشي والفترة اللي كنت أنا واحلام فيها كانت الفترة الذهبية لأرب آيدول وأنا بحب الحق ومبعرفش اقعد في جو أحاول اظهر أني مبسوط فيه وأنا مش مبسوط».