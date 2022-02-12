إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم السبت؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى أجرة تاكسي بالكيلو 133 بطريق الخدمات بوادي النطرون في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكي بأخرى أجرة تاكسي بالكيلو 133 بطريق الخدمات بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من "أحمد سامي الزناتي"، ٣٢ سنة، مقيم بالسادات بكدمات متفرقة بالجسم، و"الصاوي صلاح الصاوي"، ٥٣ سنة، مقيم الغربية، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف منصور، ٢٢ سنة، كوم حمادة، كدمات متفرقة بالجسم، و"عصام فرج سليمان"، مقيم السادات باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.