حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا ترتفع إلى 33 ألف قتيل

ارتفعت حصيلة الضحايا القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من الدولتين الأسبوع الماضي إلى 33 ألف قتيل.

وذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، اليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا في تركيا بلغت 29 ألفُا و605 قتلى، بينما ارتفعت في سوريا إلى 3 آلاف و574 قتيلا، ومن المتوقع ارتفاع تلك الأعداد في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بلغ قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم الإثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.