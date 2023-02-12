الاتحاد الألماني: كرة القدم لا ينبغي أن تكون شاشة لعرض المشاكل الاجتماعية

يأمل مسؤولو الاتحاد الألماني لكرة القدم في تقليل عوامل التشتيت خارج الملعب خلال بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل، مقارنة بكأس العالم الأخيرة في قطر، والتي طغى عليها جدل متعلق بحقوق الانسان.

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم مساء السبت لشبكة "زد.دي.أف" التليفزيونية: "كرة القدم لديها قيمها الخاصة".

وأضاف إن كرة القدم ليست "شاشة عرض لجميع المشاكل الاجتماعية التي لدينا".

واتفق معه رودي فولر مدير المنتخب الأول الجديد، وقال: "يجب ألا نعرض كل المشاكل الموجودة في العالم في كرة القدم".

وأضاف: "كل لاعب لديه حق في التحدث عما يجول في ذهنه، ولكن في مرحلة ما تأتي نقطة يتعلق فيها الأمر باللعبة فقط".

وانتقدت ألمانيا إقامة كأس العالم في قطر وتم حث المنتخب الأول والاتحاد الألماني للتحدث عن هذه القضية.

وأرادت ألمانيا ومنتخبات أخرى اللعب مع ارتداء قادة الفرق لشارة "وان لاف" لدعم كل أنواع التنوع ولكن الاتحاد الدولي (فيفا) رفض هذا الأمر. وكاعتراض على هذا الامر قام لاعبو ألمانيا بتغطية أفواههم قبل أول مباراة في البطولة.

ووصف اللاعبون هذا الجدل بأنه نوع من أنواع الإلهاء، وودع المنتخب الألماني البطولة من الدور الأول.

ووصف فولر البطولة التي أقيمت بقطر بأنها "حالة خاصة". وقال إن الجدل الذي سبق البطولة كان له ما يبرره ولكن كان ينبغي أن تنتهي السياسة بمجرد بدء كأس العالم.