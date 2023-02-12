الرئيس السوري يؤكد تطلعه إلى تعاون فعال مع منظمة الصحة العالمية مبني على رؤية شاملة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد تطلع بلاده إلى تعاون فعال مع منظمة الصحة العالمية مبني على رؤية شاملة تقيم واقع القطاع الصحي وتهدف إلى سد عجز التجهيزات والمعدات والأدوية والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، والوفد المرافق له، حيث أشار الرئيس الأسد إلى أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سوريا في هذه الظروف للإطلاع على الاحتياجات الطبية والإنسانية المطلوبة لمعالجة المتضررين من الزلزال، معربا عن تقديره لجهود المنظمة في هذا الإطار وما قدمته دعماً للقطاع الصحي في سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).



من جهته.. أشار جيبريسوس إلى أن زيارته والوفد المرافق إلى مدينة حلب أمس كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين من الزلزال، منوها بإرسال المنظمة لدفعة من الإمدادات الطبية الطارئة، وأنها سترسل دفعة أخرى في الأيام القادمة.



وأكد أعضاء الوفد أن منظمة الصحة العالمية مستعدة للعمل مع سوريا لمواجهة تبعات الحرب والزلزال، والإسهام في تقديم المساعدة حسب الاحتياجات المطلوبة.