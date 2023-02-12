الناتو: ستولتنبرج لا يسعى إلى تمديد ولايته لفترة أخرى

قال حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج لا يسعى إلى تمديد ولايته لفترة أخرى، ومن المقرر أن يترك منصبه كما هو مخطط في خريف العام الجاري.

وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم حلف الناتو مساء السبت: "بناء على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم تمديد ولاية الأمين العام ينس ستولتنبرج ثلاث مرات ويمارس مهام عمله منذ ما يقرب من تسع سنوات".

وتابعت: "تنتهي ولاية الأمين العام في أكتوبر من هذا العام وليس لديه نية السعي لتمديد آخر لولايته".

وتم تمديد ولاية ستولتنبرج حتى 30 سبتمبر 2023 في مارس من العام الماضي، بعد وقت قصير من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تكهنات بإمكانية بتمديد ولاية الرجل 63 عاما، مرة أخرى وسط الصراع في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أشار دبلوماسيون، إلى أن هذا ربما يعطي الانطباع بأن الناتو، غير قادر على الاتفاق بشأن رئيس جديد.

ونال ستولتنبرج وهو رئيس وزراء نرويجي سابق، اعترافا بوصفه وسيطا ماهرا بين حلفاء الناتو الثلاثين ، الذين تتباين مصالحهم بشكل كبير، في بعض القضايا.

ويعود الفضل إليه بشكل خاص، في تهدئة الأمور، فيما يتعلق بنزاع حول الإنفاق الدفاعي للحلفاء الأوروبيين، والذي تصاعد خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.