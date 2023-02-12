يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 9

العاصمة الإدارية 17 8

6 أكتوبر 17 8

بنهــــا 17 9

دمنهور 16 10

وادى النطرون 17 9

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 9

طنطا 17 9

دمياط 16 10

بورسعيد 17 10

الإسماعيلية 18 7

السويس 17 9

العريش 16 9

رفح 16 8

رأس سدر 17 9

نخل 16 2

كاترين 11 1-

الطور 22 9

طابا 15 10

شرم الشيخ 23 13

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 8

السلوم 14 7

سيوة 17 5

رأس غارب 20 11

الغردقة 24 12

سفاجا 24 12

مرسى علم 25 14

شلاتين 24 15

حلايب 22 14

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 17 8

بني سويف 17 8

المنيا 18 5

أسيوط 18 6

سوهاج 19 7

قنا 22 8

الأقصر 23 9

أسوان 24 9

الوادي الجديد 20 6

أبوسمبل 23 10

