محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ مبادرة توعوية لتنظيم الأسرة

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد وزارة الصحة والسكان، آليات تنفيذ مبادرة بمحافظة الفيوم، للتوعية بالصحة الإنجابية؛ لتحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، والحد من الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، وبحضور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتورة نادية صالح مدير الإدارة العامة لوسائل تنظيم الأسرة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد أبو نار رئيس مجلس إدارة إحدى مجموعات الشركات العاملة بالقطاع الصحي ببرامج تنظيم الأسرة على أرض محافظة الفيوم.

تناول الاجتماع، آليات العمل لتنفيذ مبادرة بمحافظة الفيوم، للتوعية بالصحة الإنجابية لتحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، والحد من الزيادة السكانية خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق بين محافظة الفيوم، ووزارة الصحة، وذلك بهدف تنمية الأسرة المصرية، وتوفير وسائل تنظيم الحمل بالمجان، والتي تستهدف بمرحلتها الأولى 4 محافظات وهي الشرقية، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، فضلًا عن مناقشة احتياجات القطاع الصحي بالفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع إلى أهمية التعاون بين المحافظة، ووزارة الصحة والسكان، لنجاح مثل هذه المبادرات والتي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الفرق الطبية المشاركة بالبرنامج على مستوى الإدارات والوحدات الصحية، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشاركات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والعديد من الجهات الأخرى، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر والسيدات، ورفع درجة الوعي لديهم، وكذلك حل كثير من التدخلات التي تعود بالنفع العام على القطاع الصحي.

وأوضح محافظ الفيوم، أن مديرية الصحة بالفيوم تقوم بتنفذ العديد من الحملات التنشيطية والتوعوية، التي تهدف إلى توعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال الندوات والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا مناقشة المشكلات الصحية بمدارس المحافظة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًَا أهمية الاستفادة من برامج وزارة الصحة والتوعية التي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية؛ لتحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة.

ومن جهته، أكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية التي تهتم بالصحة الإنجابية وتنمية الأسرة المصرية تتبنى 3 محاور رئيسية، وهي زيادة الإقبال التطوعي للسيدات على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز معارف ومهارات الشباب الضرورية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات الحياة، ودمج مفاهيمه من خلال التدخلات الخاصة بالمشروع وتحريك المجتمع من أجل تحسين خدمات الصحة الإنجابية ورفع معدلات تنظيم الأسرة.