قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة إبراهيم خريشة، إن «واشنطن تحاول تجميل مواقفها بشأن ما يحدث في قطاع غزة»، مستنكرًا تصريحاتها التي تطلب فيها من إسرائيل «حماية المدنيين» الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين: «هذا كلام اعتباطي غير مسئول، الولايات المتحدة المشارك الأول في أي مجزرة جديدة مرتكبة في قطاع غزة».

ولفت إلى أن «واشنطن تحمي إسرائيل في مجلس الأمن مُستخدمة 47 فيتو»، مؤكدًا أن «كل الادعاءات الأمريكية لا أساس لها من الصحة».

وأكمل: «لا نريد منهم وصف الوضع في غزة وخاصة رفح، نريد أفعالًا ضد العصابة من المجرمين والقتلة في حكومة الاحتلال، واتخاذ إجراءات حقيقية لوقف العلاقة والتجارة وتصدير السلاح».

واستنكر مشاهدة العالم لما يحدث في قطاع غزة دون أن يحرك ساكنًا، قائلًا: «ماذا يعني التحذير مع بدء العملية العسكرية في رفح وسقوط المئات، العالم يجب ألا يسمح باستمرار الإبادة الجماعية».

وأعرب عن أمله في أن تُسفر وساطة مصر وقطر عن نتائج ملموسة تؤدي إلى وقف المجزرة في قطاع غزة، مشددًا على أن «كل مكونات السياسة الإسرائيلية تتحمل المسئولية عما يحدث في غزة، بما فيها الحكومة والمعارضة التي تتحدث بصورة لا تختلف عن نتنياهو».