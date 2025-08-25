أشاد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق بالمدير الفني لغزل المحلة، علاء عبد العال، مؤكدًا أنه من المدربين أصحاب الأسلوب الخاص في المباريات الكبيرة، حيث يجيد إغلاق الملعب أمام المنافسين، ونجح في تحقيق ثلاثة تعادلات خلال الجولات الأولى من الدوري، ليحصد ثلاث نقاط صعبة تعكس قوة الفريق وانضباطه التكتيكي.

أضاف عرابي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي جمال الغندور أن المصري قدم انطلاقة جيدة هذا الموسم، مشيدًا بامتلاكه لاعبين مميزين مثل عبد الرحيم دغموم وعمر الساعي.

وتحدث عن الساعي قائلاً إنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلي، حيث عانى من مشاكل في الوزن والحالة النفسية، لكن انتقاله إلى المصري غير كثيرًا في شخصيته ومستواه ليصبح أكثر جاهزية وتألقًا.

وفيما يتعلق بلاعبي الأهلي، أبدى عرابي تحفظه على أداء المدافع المغربي أشرف داري، موضحًا أن إصاباته المتكررة أثرت على مردوده، وأنه لم ينجح حتى الآن في إثبات نفسه رغم كونه لاعبًا دوليًا.

كما عبر عن دهشته من رحيل كريم الدبيس عن الأهلي في ظل معاناة الفريق في مركز الظهير الأيسر، مشيدًا في الوقت ذاته بتجربة التونسي علي معلول الذي اعتبره من أفضل المحترفين في تاريخ النادي، بينما لم يكن يحيي عطية مقنعًا قبل رحيله.

وأوضح عرابي أن أحمد فتوح لاعب الزمالك مقصر في حق نفسه، وكان من المفترض أن يكون الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن إمام عاشور، نجم الأهلي الحالي، يُعد من أفضل اللاعبين في مصر بفضل التزامه وانضباطه الفني والبدني، واصفًا إياه باللاعب المتكامل والقادر على صناعة الفارق مع الفريق الأحمر.

واختتم حديثه عن مباراة الأهلي قائلاً:" الجمهور سيكون مؤثر في مباراة الاهلي والمحلة اليوم في الدوري والمباراة ستكون صعبة ولكن على الورق الأهلي الأقرب للفوز".