حصيلة ضحايا المجاعة في غزة ترتفع إلى 300 شهيد

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.

وأشارت في تدوينة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيدًا، من بينهم 117 طفلًا.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، الأحد، من المجاعة في غزة، مطالبا بعمل دولي عاجل لمنع المزيد من الوفيات في القطاع.

وقال المكتب، في بيان له على منصة «إكس»، إن «هذه المجاعة هي من صنع الإنسان وهي نتيجة للعرقلة المنهجية، واللامبالاة، والتأخير».

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر على نطاق واسع، والوصول الإنساني دون عوائق إلى المنطقة المحاصرة، مضيفا: «هذه ليست أرقامًا، إنها أرواح حقيقية في خطر».

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 62192 شهيدًا، و157114 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.