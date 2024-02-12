البحرية التونسية تبحث عن 17 مهاجرا تونسيا مفقودا منذ أسبوع

أفاد متحدث باسم الحرس الوطني، اليوم الإثنين، بفقدان أثر 17 مهاجرا تونسيا كانوا أبحروا على متن قارب من سواحل ولاية بنزرت شمال البلاد بنية الهجرة إلى السواحل الإيطالية.

وأشار المتحدث حسام الدين الجبابلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى فقد المهاجرين ومن بينهم قاصر، منذ ليل الخامس من فبراير الجاري.

وأضاف الجبابلي أن عمليات تمشيط من الحرس الوطني تجري عبر البحر والجو لتعقب أثر القارب المفقود.

وقبل نحو شهر فقد أيضا نحو 40 تونسيا كانوا على متن قارب انطلق من سواحل صفاقس.

والأسبوع الماضي انتشل الحرس البحري 13 جثة لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل المهدية.

وشهدت تونس، في 2023، أعدادا قياسية من العابرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية، وتسببت موجات الهجرة في حوادث غرق مأساوية متكررة.

وفي 2023 بلغ عدد الضحايا والمفقودين في البحر المتوسط 3041، وفق إحصاءات برنامج "مهاجرون مفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بينما وصل العدد إلى 124 منذ مطلع العام الحالي.

وتقول المنظمة إن الأعداد التي يتم تجميعها عبر البرنامج الذي أطلق منذ عام 2014، تظل تقريبية وترجح حصيلة أكبر من الوفيات والاختفاءات في البحر.