محمود عامر وزوجته يردان على منتقدي زواجهما: حبنا أقوى من أي كلام

علق الفنان محمود عامر وزوجته رشا على حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من إعلان خبر عقد قرانه بالأمس، حيث أكد أنه لم يتابع السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية؛ بسبب انشغاله بتجهيزات العرس، مضيفا أنه لم يتوقع ردة الفعل هذه من الناس بهذا الشكل.

ورأى خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» مع الإعلامية هبة جلال، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن هناك قضايا أكثر أهمية من الجدل حول زواجه، قائلا إن هناك أحداثا مؤلمة تدمي القلب على الحدود المصرية في فلسطين تستحق الاهتمام ودعم الأشقاء في قطاع غزة.

ودعا من يهاجمون زواجه إلى التحلي بـ «النخوة»، مؤكدا أنه لم يرتكب جرما ويسعى دائما من خلال وظيفته دائما لنشر الطاقة الإيجابية حتى في أحلك ظروف الوجع الخاصة به، معقبا: «أنا مرتكبتش جرم، ولا عملنا شيء غلط».

من جانبها، قالت زوجته الدكتورة رشا، إنها لا تهتم بما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها، مؤكدة أنهما مقتنعان ببعضهما البعض واختارا العيش معا، ولا يهمها سوى الأشخاص الذين يحبونهم ويدعمونهم.

وتابعت: «طالما نحن نحب بعضنا البعض، فلا أهمية لأي كلام سلبي، وكل شخص يجب أن ينظر إلى نفسه ولا يشغل حياته بالآخرين».

يذكر أن زواج الفنان محمود عامر قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن زواجه في عمر الـ69 عاما غير مناسب.