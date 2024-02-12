إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ جراء انقلاب سيارة تونايه بمدخل الإذاعة بكفر الدوار في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة توناية بمدخل الإذاعة بكفر الدوار ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة "س.ال"، 66 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"م.ع" 45 سنة، أنثى، كدمات متفرقة بالجسم، و"و.س" 42 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ن.ع" 50 سنة، كدمة بالعين اليمنى، و"م.ع"، 64 سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ، و"أ.م"، 15 سنة جرح بالجبهة.

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.