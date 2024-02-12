بوريل: حلف الناتو لا يمكن أن يعمل وفقا لرغبات الرئيس الأمريكي

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يمكن أن يعمل وفقا لرغبات الرئيس الأمريكي.



وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال بوريل إن الحلف العسكري" لا يمكن أن يكون انتقائيا أو حسب الطلب".



وفي إطار حملته الانتخابية في ولاية ساوث كارولينا، قال ترامب، وهو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، إنه "لن يحمي" الدول من روسيا إذا لم تلتزم بمتطلبات الانفاق الدفاعي التي حددها حلف الناتو.



وقال ترامب "في الواقع، سأشجعهم على القيام بأي شيء يرغبون فيه"، في إشارة إلى روسيا، ليلقي ظلالا من الشك على التزام الحلف بالدفاع الجماعي.



وقال بوريل "خلال هذه الحملة، سنرى ونسمع الكثير من الأمور" رافضا تصريحات ترامب. وأضاف أنه لن يعلق على أي "فكرة سخيفة" تأتي من حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.