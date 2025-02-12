أردوغان: نهدف لرفع حجم التجارة مع إندونيسيا إلى 10 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تهدف لرفع حجم التجارة مع إندونيسيا إلى 10 مليارات دولار، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وذكر أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، بمدينة بوجور في جاوة الغربية، ضمن الجولة الآسيوية التي يقوم بها وتشمل ماليزيا وباكستان: "بحثنا ما يمكننا القيام به لرفع حجم التجارة التركية الإندونيسية إلى 10 مليارات دولار وجعلها متوازنة".

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تعاون بين بلاده وإندونيسيا في مجال الطاقة والتعدين.

وأشار بيرقدار في منشور عبر منصة "إكس"، إلى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، برئاسة الرئيس التركي ونظيره الإندونيسي.

وأوضح أنه وقّع في إطار الزيارة، مذكرة تعاون مع وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي باهليل لاهاداليا، في مجال الطاقة والتعدين.

وأفاد بأن "المذكرة تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع مجالات الطاقة والتعدين، وخاصة النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة".