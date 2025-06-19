البنك المركزي الأوروبي: التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تواجه مخاطر كبيرة

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا إن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تواجه مخاطر "كبيرة"، يكافح المسؤولون من أجل تقييمها.

وقال بانيتا، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الإيطالي، في ميلانو اليوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك الحرب في الشرق الأوسط، يعنيان أنه يتم وضع السياسة النقدية "في ظل ظروف تتمثل في عدم يقين متزايد".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بانيتا قوله إن "توقعات الاقتصاد الكلي عرضة لمخاطر كبيرة، ويصعب تحديدها. وتنشأ هذه المخاطر من إشارات متضاربة في السياسة التجارية الأمريكية من جهة ومن التصعيد الأخير للصراع بين إسرائيل وإيران من جهة أخرى".

وبعد خفض أسعار الفائدة ثماني مرات على مدار عام من أجل خفض التضخم إلى معدل 2% الذي يستهدفه البنك، يشير صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم في وضع جيد للتعامل مع أي تغيرات مفاجئة في الخلفية الاقتصادية.