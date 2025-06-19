انطلاق أولى جلسات صالون الجامعة العربية الثقافي حول دور السينما في التقارب بين الشعوب

انطلقت، مساء اليوم، أولى جلسات صالون جامعة الدول العربية الثقافي، بعنوان "دور السينما في التقارب بين الشعوب"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

ويأتي هذا تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية (18 يونيو من كل عام) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم A/RES/75/309 بتاريخ 22 يوليو 2021.

وشارك فى الجلسة كل من رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام رئيس البرلمان العربي الأسبق أحمد الجروان، الدكتورة ميرفت أبو عوف، السفير زيد الصبان، السفير حسين الهنداوى، الوزير المفوض د. علاء التميمي، فضلاً عن عدد كبير من الرموز المعنية بالمجال السينمائي المصري والعربي.

ومن جهته، قال السفير حسين الهنداوى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ممثل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريح له إن الصالون الثقافي يأتي كخطوة تعكس رغبة جامعة الدول العربية العميقة في إلقاء الضوء على أهمية التقارب الثقافي والفكري العربي، وفي إطار سعي الجامعة لتعزيز الحوار الثقافي والارتقاء بالوعي الجمعي العربي.

وأضاف أنه تم اختيار موضوع السينما ودورها في التقارب بين الشعوب من أجل مواكبة تطورات العصر الحديث، والانتقال به إلى الحقبة الزمنية الحالية، ليتناول موضوعات تمس المواطن العربي بمختلف فئاته، حيث باتت وسائل الإعلام المرئية ولاسيما السينما والرواية البصرية لها دور كبير في بناء الجسور الثقافية بين الدول العربية، وبين العرب وبقية شعوب العالم.

وأوضح أن السينما ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل أداة للتأثير العميق، يمكن من خلالها نقل القصص والتجارب الإنسانية وسرد التاريخ، بما يسهم في بناء فهم أعمق للآخر.

بدوره، قال المستشار يوسف مشاري مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات في جامعة الدول العربية إن الصالون الثقافي للجامعة يعد امتدادًا لفكرة رائدة ابتدعها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كان أول من أسس صالونا ثقافيا داخل أروقة جامعة الدول العربية، حيث جمع في ذلك الحين بين أعلام الفكر والثقافة العربية في لقاءات دورية ناقشت قضايا اللغة والهوية والتعليم وحرية الفكر والإبداع.

وأشار إلى أن صالون جامعة الدول العربية الثقافي يطمح إلى أن يكون منصة دورية تجمع الفكرين ومتخذي القرار والخبراء والأكاديميين في مختلف الموضوعات التي ستطرح من خلاله، ولذلك، فإن إعادة إحياء فكرة الصالون الثقافي العربي داخل مؤسسة جامعة الدول العربية ينبع من الإيمان العميق بدور الثقافة كقوة ناعمة، وتُعيد إلى الأذهان صورة طه حسين وهو يرفع راية العقل والفكر في قلب مؤسسة جامعة الدول العربية.