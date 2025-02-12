لبنان: التفكير في تهجير المواطنين من غزة مسألة خيالية

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، مجرد التفكير في تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر والأردن «مسألة خيالية»، مؤكدًا أهمية مواجهته بمزيد من التضامن العربي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سلام للتلفزيون الرسمي ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، في إطار حديثه عن موقف بلاده تجاه «المشروع الإسرائيلي في القضاء على الدولة الفلسطينية والمدعوم من الإدارة الأمريكية».

وقال سلام: «أنا أستهجن هذا الكلام، وليس مجرد التفكير في نقل سكان غزة إلى مصر والأردن هو مسألة خيالية، بل نقلهم إلى الضفة الغربية مستهجن وغير مقبول، لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا، وكيف يمكن إنشاء دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية؟».

وأكد بحسب المصدر ذاته، أهمية مواجهة هذا المخطط بـ«مزيد من التضامن العربي الكفيل بوقف هذه المشاريع ومنع تنفيذها».