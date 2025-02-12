لماذا سجلت الدقهلية والغربية أقل معدلات إنجاب خلال 2024؟ نائب وزير الصحة يجيب

أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، بانخفاض معدل المواليد في مصر إلى 1.968 مليون مولود خلال عام 2024، وهو أقل معدل إنجاب مسجل منذ عام 2007.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن محافظات بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، السويس، والإسكندرية؛ حققت أقل معدلات إنجاب، مؤكدة أن أي محافظة يمكنها الوصول إلى المعدل المنخفض من خلال التركيز على جهود تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم النسل، والمباعدة بين الأحمال، وعدم التوقف عن العمل في هذا الملف.

وعللت انخفاض معدل الإنجاب في محافظتي الدقهلية والغربية، رغم طابعها الريفي؛ إلى ارتفاع معدل تغطية خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة الإقبال على المشورة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عمل المرأة في المحافظتين وفقا للأرقام

وأشارت إلى أن القاهرة، من أكبر المحافظات التي حققت نقلة نوعية بانخفاض معدل الإنجاب إلى 2.3طفل لكل سيدة.

ونوهت إلى تراجع معدل الإنجاب بشكل كبير لينخفض من 2.85 إلى 2.41 مولود لكل سيدة في عام 2024، موضحة أن مصر كانت تستهدفه خلال 2027.

وأكدت أن الهدف الحالي هو الوصول إلى معدل 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030، مع خطة عاجلة لتحقيق ذلك بحلول عام 2027.

وسجلت محافظة بورسعيد أقل معدلات المواليد خلال عام 2024، بواقع 11.8، تليها دمياط بمعدل 14.5، ثم الدقهلية والغربية بمعدل 14.9 لكل منهما، ثم السويس بمعدل 15.2 لكل 1000 من السكان، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.