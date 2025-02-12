تحديد جلسة 27 فبراير للنطق بالحكم على طبيب أسنان متهم بممارسة الرذيلة مع 24 سيدة بالغربية

قررت محكمة جنح طنطا اليوم تحديد جلسة النطق بالحكم على طبيب أسنان شهير بتهمة الزنا وممارسة الدعارة خلال ما يقرب من 45 مقطع فيديو إباحي، وذلك في جلسة 27 فبراير المقبل.

وقررت نيابة كفر الزيات إحالة المتهم "إ.م"، طبيب أسنان بإحدى الإدارات بكفر الزيات، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة ممارسة الرذيلة وتصوير فيديوهات مخلة خلال 45 مقطع فيديو إباحي مع سيدات داخل إحدى الشقق السكنية المملوكة له بجوار عيادته بقرية مشلة بمركز كفر الزيات.

وحددت محكمة جنح طنطا محاكمة طبيب الأسنان في جلسة 9 فبراير الماضي ضمن الجلسات الإجرائية لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وجاء ذلك عقب ورود تحريات ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون بصحة الواقعة وثبوت أحداثها داخل منزل ملك الطبيب المتهم.

وجاء تقرير الأدلة الفنية حول الفيديو والصور المقدمة من زوجة طبيب الأسنان المتهم بممارسة الرذيلة والأعمال الفاضحة مع سيدات، حيث تبين صحتها وأن الواقعة تمت خلال فترة زمنية تتراوح بين عامي "2023م - 2024م".

من ناحية أخرى، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط المتهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت باستدعاء طرفي التحقيق، وهما كل من زوجته وأبناؤه وشهود عيان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان محامي المتهم قد دفع ببطلان الفيديوهات المقدمة داخل فلاشة، مؤكدًا أنها مفبركة ولا صحة لها، موضحًا أن موكله يتعرض إلى مساومات من جهة زوجته وأبنائه، على حد قوله.

وكانت زوجة طبيب الأسنان قد تقدمت ببلاغ رسمي حول اكتشافها خيانته لها في فراش الزوجية بعد إرسال الفيديوهات إليها عبر مجهول أمام منزل الأسرة.

ووجهت النيابة العامة للزوج اتهامات بممارسة الرذيلة والفعل الفاضح مع سيدات أخريات تجاوز عددهن 24 سيدة.

كما خاطبت النيابة العامة نقابة أطباء الأسنان بالغربية للاستعلام عن هوية طبيب الأسنان المدعو "إ.م"، 44 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ "طبيب صاحب 24 علاقة مع سيدة"، والتأكد من تسجيل بياناته بقاعدة أطباء الأسنان والاستعلام عن منصبه الإداري بأحد المراكز الطبية في نطاق مركز كفر الزيات.

وكانت سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها قد تقدمت ببلاغ رسمي يحمل رقم 3412 إداري أول طنطا لسنة 2024م ضد زوجها طبيب أسنان شهير، تتهمه بممارسة الرذيلة وخيانتها الزوجية من خلال ارتكاب أعمال فاضحة وممارسة الرذيلة مع أكثر من 24 سيدة في فراش عش الزوجية بمنطقة شارع النادي في طنطا.

وقدمت السيدة المبلغة فلاشة تحتوي على مقاطع وأفلام إباحية للطبيب زوجها، تضم صورًا وفيديوهات مع سيدات أخريات في أوضاع مخلة بالشرف في فراش الزوجية، فضلاً عن مطالبتها بالانفصال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حفاظًا على صالح القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع.