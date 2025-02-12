 تايوان: سفينتان عسكريتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايوان: سفينتان عسكريتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان

تايبيه - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 10:25 ص

قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان إن سفينتين عسكريتين أمريكيتين عبرتا مضيق تايوان من الأحد الماضي حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وتظهر السجلات أن العبور خلال الممر المائي الضيق، الذي يفصل تايوان والصين، كان أول عبور لسفن أمريكية منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم.

وتابعت الوزارة أن السفينتين أبحرتا جنوبا خلال المضيق، مضيفة أنها قامت بمراقبة المجال الجوي والمياه القريبة في ذلك الوقت ولم تلحظ أي شيء غير عادي.

ولم تحدد الوزارة اسم السفينتين، لكن البحرية الأمريكية ذكرت أن السفينتين هما مدمرة الصواريخ الموجهة يو.إس.إس رالف جونسون وسفينة المسح يو.إس.إن.إس باوديتش .

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