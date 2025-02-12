 الخارجية الإسرائيلية: تدنيس العلم الإسرائيلي في الأردن يتعارض مع روح اتفاقية السلام - بوابة الشروق
الأربعاء 12 فبراير 2025 11:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الإسرائيلية: تدنيس العلم الإسرائيلي في الأردن يتعارض مع روح اتفاقية السلام

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 10:38 ص

أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما وصفته بـ«تدنيس العلم الإسرائيلي» من قبل نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان، عند مدخل النقابة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إن رسم العلم الإسرائيلي على أرضية مدخل النقابة والإعلان أن «كل من يدخل يجب أن يطأ عليه»، هو عمل تحريضي يتعارض مع روح اتفاق السلام بين البلدين.

وأشارت إلى تقديم احتجاج رسمي إلى السفارة الأردنية في إسرائيل، مؤكدة «ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل»، بحسب ما ورد في البيان.

وأمس الثلاثاء، احتشد مئات المحامين الأردنيين أمام البرلمان، للتعبير عن رفضهم لطروحات الرئيس الأمريكي الداعية إلى تهجير سكان إلى الأردن ومصر.

وقال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود: «جئنا إلى البرلمان لنعبر بوضوح عن دعمنا لقرار المجلس السير بخطوات إقرار مشروع قانون يحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن».

وأضاف أبو عبود لموقع «إرم نيوز»، أن «الطروحات التي يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجعل من بلاده شريكة في الحرب على غزة، ولن يقبل الأردنيون ولا الفلسطينيون أن يتم تصفية القضية الفلسطينية بتوقيع من ترامب، فالأرض لأصحابها والحق لأهلها الصامدين».

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك