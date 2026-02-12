 تقرير: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تدريبا بجنوب هضبة الجولان السورية - بوابة الشروق
الخميس 12 فبراير 2026 7:49 م القاهرة
تقرير: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تدريبا بجنوب هضبة الجولان السورية

القدس (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 فبراير 2026 - 6:34 م | آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 6:34 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات لواء "الجولان" (474) تحت قيادة الفرقة 210 أنهت خلال الأسبوع الماضي تدريبًا لوائيًا بجنوب هضبة الجولان، وذلك كجزء من سلسلة تدريبات لتعزيز الجاهزية لحماية البلدات والاستعداد لسيناريو تسلل من سوريا.

وقال موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم، إنه في إطار التمرين، تدربت قوات الخدمة النظامية والاحتياطية للواء أيضًا على الاستجابة لسيناريوهات إخلاء الجرحى وسيناريوهات القتال في المواقع وفي المناطق المبنية.

وأشار الموقع إلى أن مسئولي الأمن ومقاتلي وحدات أمن البلدات نفذوا التمرين في بلدتي ميتسر وأفيك، بالتعاون مع السلطات المحلية. وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الفرقة 210 الانتشار في المنطقة.


