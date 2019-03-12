بريطانيا تنضم للدول التي تحظر تحليق طائرة «بوينج 737 ماكس 8» في مجالها الجوي

انضمت الهيئة المنظمة للطيران في المملكة المتحدة إلى هيئات الطيران الدولية التي حظرت طائرات بوينج من طراز "737 ماكس 8" على خلفية سقوط الطائرة الإثيوبية بعد 8 دقائق من إقلاعها يوم الأحد الماضي، لتودي بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وأوضحت الهيئة أنها لا تمتلك معلومات كافية حول إجراءات السلامة على تلك الطائرة، إلا أنها اتخذت إجراء احترازيا بتعليق أي رحلات طيران لهذا الطراز فوق المجال الجوي البريطاني.

وكانت بكين قد صفعت عملاق صناعة الطائرات الأمريكية بتعليق استخدام طائرات بوينج من طراز 737 ماكس 8، حيث تشغل شركات الطيران الصينية 96 طائرة من ذلك الطراز، والتي تبلغ حوالي ربع طائرات 737 ماكس 8 التي تعمل في كافة أنحاء العالم.

وانضمت المملكة المتحدة إلى عدد من الدول التي علقت طيران "بوينج 737 ماكس 8" في مجالها الجوي، وكان آخرهم أستراليا وسنغافورة وعمان، فيما قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عدم إصدار أوامر لشركات الطيران بوقف استخدام طائرات بوينج ماكس 8 بعد الحادث، وأعلنت فرضها على شركة "بوينج" إجراء تعديلات على طائراتها من طرازي 737 ماكس 8، و737 ماكس 9، تشمل البرمجيات الخاصة بنظام تفادي سقوط الطائرة.

يذكر أن حادث الطائرة الإثيوبية يعد الحادث الثاني لسقوط طائرة من ذات الطراز بعد دقائق من إقلاعها بعد سقوط الطائرة التابعة لشركة ليون أير الإندونيسية في بحر جاوة في أكتوبر الماضي ومقتل كافة ركابها وعددهم 189 شخصا.